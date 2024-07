Warum Hugh Jackman für neuen Film täglich 6.000 Kalorien aß

Berlin (dpa) - Für seine Rückkehr als Comic-Held hat Hugh Jackman eine Zeit lang 6.000 Kalorien täglich zu sich genommen. Dazu machte er intensives Krafttraining, wie der 55-Jährige erzählte. «Fand ich es schwer? Ja, es war schwieriger als je zuvor», sagte der Australier der Deutschen Presse-Agentur. «Ein Teil von mir hat sich darüber beschwert, ein anderer Teil hat es geliebt. Ich mag die Strenge. Ich mag die Disziplin, die es mit sich bringt. Es ist sogar gut für meinen Kopf. Ich mag es, ein Ziel zu haben.»

Jackman ist für «Deadpool & Wolverine» in seine legendäre Rolle als Comic-Held zurückgekehrt. Er verkörpert seit dem Jahr 2000 die Marvel-Figur Wolverine in den «X-Men»-Filmen. Nun spielt er an der Seite von Ryan Reynolds im einzigen Marvel-Blockbuster des Jahres (Kinostart 24. Juli).

Als muskulöser Protagonist mit legendären Koteletten wurde Jackman mit der «X-Men»-Reihe Kult. Seine sehr fitte Form wollte er für seinen neuen Film zurück. «Im Grunde genommen ist es eine gute Sache, wenn man mit 55 Jahren sagt, man müsse so gesund, fit und stark wie möglich sein», sagte Jackman.

Hatte er bei den Vorbereitungen jemals das Gefühl, keine Lust mehr auf das harte Training zu haben? «Ich bin ein Schauspieler», scherzte Jackman. «Ich beschwere mich die ganze Zeit.»