Was 2026 in der NRW-Landespolitik wichtig wird

Die CDU geht mit starkem Rückenwind in das Wahlvorbereitungsjahr. Ministerpräsident Hendrik Wüst liegt mit seiner Partei seit Monaten deutlich vor der SPD. In Umfragen erreicht die CDU teils Werte von über 40 Prozent. Es gilt als sicher, dass der 50-Jährige erneut als Spitzenkandidat antreten wird.

Spannender ist die Frage, wie lange Wüst überhaupt noch dauerhaft in NRW bleiben will. Angesichts schwacher Umfragewerte für Kanzler Friedrich Merz wird Wüst immer wieder als möglicher Hoffnungsträger für Berlin genannt. Regelmäßig weicht er entsprechenden Spekulationen aus – die Debatte dürfte aber 2026 weiter an Fahrt aufnehmen.