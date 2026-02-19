Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet

London (dpa) - «Ein Alptraum»: Die britische Königsfamilie wird erneut erschüttert von dem Skandal um den ehemaligen Prinzen Andrew und seine Verwicklung in den Epstein-Skandal. In einem bislang einmaligen Vorgang hat die britische Polizei den 66-jährigen Bruder des Königs festgenommen, ihm wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Was bedeutet das für die Monarchie? Ein Überblick.

Wie außergewöhnlich ist die Verhaftung?

Um in den Kreisen der britischen Königsfamilie einen Fall ähnlicher Dimension zu finden, muss man in den Geschichtsbüchern lange blättern. Von einem «beispiellosen» Vorfall ist in britischen Medien die Rede. Demnach ist der geschasste Ex-Prinz der erste hochrangige Royal in der modernen Geschichte, der festgenommen wurde.

Bisher sei es ohnehin nur einmal vorgekommen, dass ein Geschwisterkind eines amtierenden Monarchen festgenommen wurde, erklärt Sky-News-Kommentator und Adelsexperte Alastair Bruce: 1554 wurde demnach Elizabeth Tudor verhaftet, die später Elizabeth I. Ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie wurde mehreren britischen Medien zufolge zuletzt vor fast 380 Jahren verhaftet, und zwar König Charles I. im Jahr 1647.

Nun, Hunderte Jahre später, sei die Festnahme des Ex-Prinzen «das Schlimmste», was der Krone hätte passieren können, ist sich Bruce sicher. Der König sei schließlich «die Person, in deren Namen die Polizeibeamten ihre Arbeit verrichten, und nun ist sein Bruder Gegenstand eines juristischen Verfahrens».

Wie ist das Verhältnis zwischen Andrew und Charles?

Auch wenn letztlich unklar ist, was sich hinter den verschlossenen Türen des Palastes abspielt: Das Verhältnis des Königs zu seinem jüngeren Bruder und dem Achten in der britischen Thronfolge könnte nicht schlechter sein. Mit den mutmaßlichen schmutzigen Machenschaften Andrews will Charles nichts zu tun haben, weswegen er den Ex-Prinzen schon vor Monaten verstoßen hat.

«Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen», erklärte Charles nun in seiner Stellungnahme nach der Festnahme. Erneut beteuerte er, die Polizei bei ihren Ermittlungen jederzeit zu unterstützen, sollte dies notwendig sein.

Wegen seiner Verwicklung in den Skandal hatte Andrew bereits alle Ehren, militärischen Ränge und Titel verloren. Er ist kein Prinz mehr, sondern nur noch ein Bürgerlicher. Auch aus seinem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor musste er ausziehen, weil sein Bruder dies verfügt hatte.

Was bedeutet das für die britische Monarchie?

Schon seit Jahren ist Andrew zweifelsohne die größte Belastung für die britische Monarchie. Spätestens jetzt sind sich Adelsexperten einig: Es wird sehr lange dauern, bis sich die Royals von diesem Rückschlag erholen werden. Die Verhaftung von Andrew sei «wahrscheinlich der schlimmste Alptraum» für die Königsfamilie, sagt etwa die frühere BBC-Korrespondentin Jennie Bond dem Sender Sky. Britischen Medien zufolge soll der Palast nichts über die bevorstehende Festnahme gewusst haben.

Der ehemalige Royals-Reporter der BBC, Peter Hunt, findet der Nachrichtenagentur PA zufolge ähnliche Worte. «Die Verhaftung des Achten in der britischen Thronfolge ist seismisch. Hochrangige Royals befinden sich nun in unbekannten Gewässern, für die sie schlecht gerüstet sind.» Auch sie müssen laut Hunt Fragen zu Andrew beantworten «und zur Rechenschaft gezogen werden» - ein Umstand, der der Familie bisher fremd war.