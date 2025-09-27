Navigation

Was Jessica Schwarz über Filmgenres denkt

Veröffentlicht: Samstag, 27.09.2025 04:00

Ermittlerin im Schwarzwald, Komödie im Kino - die Schauspielerin spricht über verschiedene Rollen, Herausforderungen am Set und warum Komödien trotz aller Mühe für sie unverzichtbar sind.

Weltpremiere - Das Kanu des Manitu
© Sven Hoppe/dpa

Krimi oder Komödie?

Freudenstadt (dpa) - Schauspielerin Jessica Schwarz (48) spielt lieber ernste als lustige Rollen. «Drama liegt mir einfach mehr», sagte Schwarz, die jetzt wieder als Freudenstädter Kommissarin im ZDF-Zweiteiler «Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi» (6. Oktober, ab 20.15 Uhr) ermittelt. Jüngst hat sie zudem die NDR-Serie «Schwarzes Gold» in der Lüneburger Heide gedreht. 

Derzeit ist Schwarz in der Komödie «Das Kanu des Manitu» in den Kinos zu sehen und steht im Herbst für «Der perfekte Urlaub» als Nachfolger von «Das perfekte Geheimnis» vor der Kamera. Solche Rollen fielen ihr schwerer, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kann trockenen Humor nicht so frei spielen. Da brauche ich eine gute Führung, eine gute Regie.» 

Nichtsdestotrotz seien solche Formate wichtig, sagte Schwarz: «Die Komödie ist existenziell wichtig, weil wir Eskapismus brauchen.» Die Resonanz auf «Das Kanu des Manitu» zeige, dass viele Menschen wieder ins Kino strömten. «Manche vielleicht zum ersten Mal nach dem "Schuh des Manitu" vor fast 25 Jahren oder zum ersten Mal seit Corona.»

© dpa-infocom, dpa:250927-930-91398/1

Weitere Meldungen

Trennung bei den Stehfests

Kino & TV Sie galten als schillerndes Paar im Showgeschäft, nun haben sich der Schauspieler Eric Stehfest und seine Frau Edith getrennt.

Das Ehepaar Edith und Eric Stehfest

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç mit neuer Reality-Show

Kino & TV Das Ex-Paar dreht aktuell eine vierteilige Reality-Doku. Der Sender Sky verspricht Einblicke in den Alltag als Patchwork-Familie mit der kleinen Tochter Snow.

Jimi Blue Ochsenknecht

GZSZ-Schauspieler: Gab schon mehrfach Fake-News über uns

Kino & TV Promis sind gelegentlich das Ziel von Falschmeldungen. Auch die Schauspieler von «GZSZ» haben sich schon in Fake-News wiedergefunden. Sie wollen nun Aufmerksamkeit schaffen.

30 Jahre RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ)
skyline