Was Joko und Klaas an ihrem TV-Sonntag so planen

Unterföhring (dpa) - Außer den Abendnachrichten um 17.45 Uhr wird jeder Programmplatz umgekrempelt: Joko und Klaas haben ihren Fans erste kleine Einblicke gegeben, was sie an diesem Sonntag mit der Allmacht über 24 Stunden des ProSieben-Programms anstellen wollen. Ein Sieg bei «Joko & Klaas gegen ProSieben» hat das möglich gemacht. Der Sender veröffentlichte am Freitag einen handschriftlich bekritzelten Zettel der zwei, genannt «Plan».

Demnach ist um 0.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag (21. April) die «Feierliche Übernahme des Senders von uns» geplant, eine einstündige Live-Sendung. Ab 1.00 Uhr folgen unter anderem «Perlen der Nachtunterhaltung», ab 7.55 Uhr sind zwei Folgen der Zeichentrickserie «Die Simpsons» geplant («die beste» und «die schlechteste»).

Von 9.00 Uhr bis 9.40 Uhr senden die beiden Entertainer wieder live. Ihr Frühstücksfernsehen heißt «Ouvertüre bis Konfitüre». Danach folgen unter dem Titel «Pro7 Giftschrank» Ausschnitte aus 1990er-Jahre-Talkshows. Von 11.00 Uhr bis 13.20 Uhr ist erneut eine Live-Strecke «mit coolen Ideen» geplant. Danach folgen rätselhafte Einträge wie «Premium Entertainment», «Spielenachmittag», «Überraschung» und «Worst of (mit uns)», letzteres läuft um 16.40 Uhr.

Um 20.00 Uhr ist ein «Neues Showformat (wird super)» angesetzt. Ab 22.15 Uhr läuft dann «Was das Budget noch hergibt», bis der Tag der zwei ungewöhnlichen Programmchefs um Mitternacht endet.

Joko und Klaas haben zur Belohnung für ihren Show-Sieg am vergangenen Dienstagabend für einen Tag freie Hand. Der Privatsender betonte, das sei ein «einmaliger Preis» in dieser «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Jubiläumsstaffel. «Statt 15 Minuten Sendezeit können die beiden Angestellten jetzt für 24 Stunden ProSieben übernehmen.» Die zwei Entertainer treten regelmäßig bei «Joko und Klaas gegen ProSieben» gegen ihren Arbeitgeber an. Gewinnen die zwei die Show am Dienstagabend, können sie gewöhnlich am Tag danach 15 Minuten live im Fernsehen zur besten Sendezeit machen, was sie wollen.