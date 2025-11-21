Was war am Hagener Himmel los?

Der Flieger hatte Montag für Aufregung gesorgt, auch bei uns meldeten sich Leute, die wissen wollten, was da los war. Sie hatten das Objekt nicht nur gesehen sondern auch gehört. Die Polizei hat die Sache durchaus ernst genommen und erst das Drohnenkompetenzzentrum und dann die Fliegerstaffel eingeschaltet.

Eine Beamtin der Kripo konnte den Vorfall schließlich über spezielle Internetdaten aufklären. Der Flug war angemeldet und erlaubt in Köln gestartet, es ging über den Ennepe-Ruhr-Kreis nach Hagen. Über unserem Stadtgebiet wurden ein paar Runden und Schleifen gedreht und danach ging es schnurstracks zurück nach Köln.