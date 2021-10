Wasserrohrbruch in Hohenlimburg

Anwohner folgender Straßen müssen mit Druckschwankungen und auch mit Ausfällen rechnen, sie sollten sich so gut es geht einen Wasservorrat für ein paar Stunden anzulegen:

Am Berge

Im Kirchenberg

Im Sonnenwinkel

Am Schellbrink

Im Ölm

Alte Heerstraße

Im Stockhof

Obere Henkhauser Straße

Neuer Kronocken

Im Kley (gerade Hausnummern)





Enervie Vernetzt arbeitet „mit Hochdruck“ an einer zeitnahen Reparatur. Nach der Reparatur muss die Leitung gespült werden. Dabei könne es vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen. Die sind gesundheitlich unbedenklich, so die Enervie. In diesen Fall sollte man das Wasser so lange laufen lassen, bis es wieder klar wird.

Informationen gibt es über die kostenlose Störungshotline 0800 123 99 33