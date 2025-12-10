Wasserrohrbruch Lindenbergstraße
*****Update Wasserrohrbruch****
16:45 Uhr: Der Wasserrohrbruch an der Lindenbergstraße in Hohenlimburg ist repariert. Trotzdem bleibt die Straße bis auf weiteres gesperrt.
Der Grund dafür: direkt daneben ist eine Gasleitung, und die hat Lecks. Die Reparatur wird in Angriff genommen, dauert aber voraussichtlich ein paar Tage - wie lange genau, kann die Enervie jetzt noch nicht einschätzen.
13:45
In Hohenlimburg gibt es einen Wasserrohrbruch in der Lindenbergstraße. Der sorgt für deutliche Verkehrsbehinderungen: Die Straße muss gesperrt werden. Das gilt zwischen Brauhausstraße und Iserlohner Straße.
Die Sache könnte länger dauern und komplizierter sein; im Moment ist noch nicht klar, ob auch eine Gasleitung beschädigt ist. Die Enervietechniker sind vor Ort und richten sich auf länger dauernde Arbeiten ein. Busse werden umgeleitet.
Veröffentlicht: Mittwoch, 10.12.2025 15:17