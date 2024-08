WDR zu Nachfolge der rauchenden Staatsanwältin: Noch offen

Köln/Münster (dpa) - Der WDR lässt noch offen, wer auf Schauspielerin Mechthild Großmann in der Kultrolle als rauchende Staatsanwältin im Münster-«Tatort» folgt. «Wilhelmine Klemm ist nicht 1:1 zu ersetzen. Das Publikum darf sich überraschen lassen, wer die Münsteraner Staatsanwältin künftig vertreten wird», teilte der Sender auf dpa-Anfrage mit. Redaktion und Autoren-Team arbeiten laut WDR-Auskunft an der Frage. Am Donnerstag hatte der Sender angekündigt, dass Großmann den quotenmäßig erfolgreichsten Tatort nach dann rund 23 Jahren 2025 verlässt.