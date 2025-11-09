"Weg mit Rassismus und Hass"

Das Ereignis des 09. November 1938 markiert einen Wendepunkt der Geschichte des Landes und ist das Ergebnis eines gesellschaftlichen Klimas, das Hass zugelassen hat. Vor Ort wurde ein Plakat aufgehängt, das die Namen der Opfer der Reichspogromnacht darstellt. Der Satz "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist" aus dem Talmud stand dabei im Mittelpunkt. Ein Hagener ist froh darüber, dass sich viele junge Menschen an diesem Tag beteiligt haben.