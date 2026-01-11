Wegen Glatteis: Schulen in NRW bleiben am Montag geschlossen
Wegen akuter Glättegefahr fällt heute (Montag, 12. Januar) landesweit der Präsenzunterricht an Nordrhein-Westfalens Schulen aus. Das Schulministerium ordnet Distanzunterricht an und verweist auf eine amtliche Unwetter-Warnung.
Das Statement der Schulministerin
Entscheidung des Schulministeriums
Das Ministerium für Schule und Bildung hat entschieden, den Präsenzunterricht an allen Schulen in NRW auszusetzen. Die Schulen wurden bereits vorab per E-Mail informiert. Statt Unterricht vor Ort sollen die Schulen auf Distanzunterricht umstellen. Grundlage ist ein bestehender Erlass zu schulischen Maßnahmen bei extremen Wetterlagen. Die Bezirksregierungen begleiten die Schulen bei der Umsetzung und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Hintergrund: Glättewarnung des Wetterdienstes
Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge ist mit Regen zu rechnen, der aufgrund niedriger Temperaturen auf Straßen und Gehwegen gefrieren kann. Es wird mit flächendeckender Glätte gerechnet. Das Ministerium hatte schon auf Grundlage einer Vorwarnung des Wetterdienstes die Entscheidung zum Distanzunterricht getroffen. Eine offizielle Unwetterwarnung des DWD kam erst im Laufe des Sonntag-Nachmittags. Das Schulministerium wollte dennoch frühzeitig handeln.
Betreuung und weitere Hinweise
NRW-Schulministerin Dorothee Feller betonte uns gegenüber, dass der Schutz von Schülerinnen und Schülern oberste Priorität habe. Deshalb sei die frühe Entscheidung bewusst getroffen worden. Kinder und Jugendliche, die trotz der Anordnung in die Schule kommen, werden dort betreut. Niemand solle unversorgt bleiben, heißt es. Eltern und Schülerinnen und Schüler erhalten weitere Details über die Kommunikationskanäle der jeweiligen Schulen, etwa über die Schulhomepage.
