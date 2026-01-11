Wegen Glatteis: Schulen in NRW bleiben am Montag geschlossen

NRW-Schulministerin Dorothee Feller betonte uns gegenüber, dass der Schutz von Schülerinnen und Schülern oberste Priorität habe. Deshalb sei die frühe Entscheidung bewusst getroffen worden. Kinder und Jugendliche, die trotz der Anordnung in die Schule kommen, werden dort betreut. Niemand solle unversorgt bleiben, heißt es. Eltern und Schülerinnen und Schüler erhalten weitere Details über die Kommunikationskanäle der jeweiligen Schulen, etwa über die Schulhomepage.

Autor: José Narciandi