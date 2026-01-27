Wegen Solingen: Fluchtministerin Paul tritt zurück - Schäffer wird Nachfolgerin

Paul war im Zuge der Aufarbeitung des Anschlags mit drei Todesopfern massiv unter Druck geraten. Opposition und Medien warfen ihr eine schleppende Kommunikation sowie Intransparenz bei regierungsinternen Abläufen vor. Die Ministerin räumte ein, dass eine frühere öffentliche Kommunikation nach dem Anschlagswochenende besser gewesen wäre. Zugleich betonte sie, es habe nie die Absicht gegeben, Aufklärung zu behindern. Mit ihrem Rücktritt wolle sie dazu beitragen, „Sachlichkeit, Ruhe und Fokus“ in den Prozess zurückzubringen.