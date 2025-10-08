Weihnachten im Schuhkarton
Veröffentlicht: Mittwoch, 08.10.2025 11:39
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde organisiert auch in diesem Jahr wieder die Geschenkaktion “Weihnachten im Schuhkarton”. Mitmachen ist ab sofort möglich.
Dahinter steckt die Idee, Geschenke für Kinder aus Ost- und Südosteuropa zu packen, die sonst an Weihnachten kein Geschenk bekommen würden.
Wer mitmachen möchte, sollte einen Schuhkarton mit dekorieren und mit Geschenken befüllen. Am besten mit neuem Spielzeug, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und warmer Kleidung für ein Kind. Die offizielle Abgabewoche ist vom 10. bis 17. November.
Die Annahmestellen sind:
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hagen, Bergischer Ring 37 (02331/23906), Hagen
Intersport Reschop, Mittelstr. 15, Gevelsberg
Intersport Elhaus, Freiheitsstr. 31, Hohenlimburg
Wohnkultur Esser + Rudzki, Hagener Str. 28, Iserlohn-Lethmate
Intersport Elhaus, Stephanstr. 7-11, Hemer
Altstadt Apotheke, Voerderstr. 2A, Hagen
POL Markt, Boelerstr 124, Hagen
Emmaus Gemeinde, Bergruthe 3, Hagen
Matthäus-Kirchengemeinde, Lützowstr. 120, Hagen
Raiffeisenmarkt, Donnerkuhlerweg 59, Hagen