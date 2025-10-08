© Weihnachten im Schuhkarton

Dahinter steckt die Idee, Geschenke für Kinder aus Ost- und Südosteuropa zu packen, die sonst an Weihnachten kein Geschenk bekommen würden.

Wer mitmachen möchte, sollte einen Schuhkarton mit dekorieren und mit Geschenken befüllen. Am besten mit neuem Spielzeug, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und warmer Kleidung für ein Kind. Die offizielle Abgabewoche ist vom 10. bis 17. November.

Die Annahmestellen sind:





Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hagen, Bergischer Ring 37 (02331/23906), Hagen

Intersport Reschop, Mittelstr. 15, Gevelsberg

Intersport Elhaus, Freiheitsstr. 31, Hohenlimburg

Wohnkultur Esser + Rudzki, Hagener Str. 28, Iserlohn-Lethmate

Intersport Elhaus, Stephanstr. 7-11, Hemer

Altstadt Apotheke, Voerderstr. 2A, Hagen

POL Markt, Boelerstr 124, Hagen

Emmaus Gemeinde, Bergruthe 3, Hagen

Matthäus-Kirchengemeinde, Lützowstr. 120, Hagen

Raiffeisenmarkt, Donnerkuhlerweg 59, Hagen