Weihnachten nicht allein sein

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 16:08

Ein großer Hagener BVB-Fanclub und der Verein East West East tun sich zusammen. Geplant ist ein Kreativ-Projekt zu Weihnachten - für Kinder und Jugendliche, die dann nicht zu ihren Eltern können.

Häufig leben sie in Wohngruppen und sollen die Gelegenheit haben, gemeinsam kreativ Weihnachten zu feiern. Jean Luc Burkardt hat die Idee zu diesem Weihnachts-Projekt gehabt.

© Radio Hagen

Gesucht werden noch Spender für die Projektkosten von rund 7000 Euro. Den Link findet ihr hier:

https://www.goodcrowd.org/kinder-weihnachten-allein-nein

 

 (weihnachtsaktion-komplett-crowdfunding.pdf)

