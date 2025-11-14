Weihnachtsbaumkönigin eröffnet Christbaum-Saison in Hagen

Dafür sind die deutsche Weihnachtsbaumkönigin Sarah Nesshöver und NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen extra auf das Gut Kuhweide in die Volmestadt gekommen. Gemeinsam schlugen die beiden den symbolischen ersten Baum der Saison – während im Wald bereits die Mitarbeiter des Betriebs fleißig die Ernte durchführen. Die Ministerin freute sich sehr darüber, dass die amtierende Königin aus NRW kommt und unterstreicht, dass die Weihnachtsbaumkönigin die heimischen Waldbauern sehr stark vertrete und für regionale Weihnachtsbäume werbe.