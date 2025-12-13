Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen

Den offiziellen Startschuss gab Bezirksbürgermeister Julian Reffelmann um 14 Uhr. Außerdem gibt es ein buntes Programm für klein und groß: Weihnachtskugeln verzieren, basteln oder Manni dem Mammut beim Lichterzählen helfen. Auch kann man mitentscheiden, wie ein weiteres Mammut heißen soll - der meistgewählte Name wird ausgesucht! Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet der Weihnachtsmarkt erneut statt - und damit auch wieder ein letztes Mal für dieses Jahr.