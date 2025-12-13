Anzeige
Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen
© Radio Hagen
Klein aber fein: Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss ist heimelig und einladend
Bastel- und Mitmachaktionen, Live-Musik, Handgemachtes und leckeres Essen bei Lagerfeuer. Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen ist eine Tradition geworden und bietet eine intime Athmosphäre.

Veröffentlicht: Samstag, 13.12.2025 21:19

Von Hand gemacht statt Massenware

Oft werden Weihnachtsmärkte heutzutage mit Konsum und Massenware assoziiert - eigentlich, alles wofür Weihnachten nicht steht. Nicht beim Weihnachtsmarkt in Vorhalle. Der ist klein aber oho. Mit den Liebsten zusammenkommen, über dem Lagerfeuer quatschen oder der Gitarrenmusik lauschen. Auch die Aussteller verkaufen ausschließlich Handgemachtes. Rund um das historische Schloss gibt es eben eine besondere Atmosphäre, die es nur dort in Vorhalle gibt.

Besonderes Programm

Den offiziellen Startschuss gab Bezirksbürgermeister Julian Reffelmann um 14 Uhr. Außerdem gibt es ein buntes Programm für klein und groß: Weihnachtskugeln verzieren, basteln oder Manni dem Mammut beim Lichterzählen helfen. Auch kann man mitentscheiden, wie ein weiteres Mammut heißen soll - der meistgewählte Name wird ausgesucht! Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet der Weihnachtsmarkt erneut statt - und damit auch wieder ein letztes Mal für dieses Jahr.

