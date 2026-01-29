Weil niemand allein sein sollte - Ehrenamt in der JVA Hagen

Die JVA Hagen sucht engagierte Menschen, die bereit sind, Zeit zu schenken. Es geht ums Zuhören, um Gespräche auf Augenhöhe und darum, einfach da zu sein. Für viele Inhaftierte sind diese Begegnungen ein wichtiger Halt und oft der einzige regelmäßige Kontakt zur Außenwelt.

Ehrenamtliches Engagement kann ganz unterschiedlich aussehen: Gespräche führen, begleiten, unterstützen oder einfach Interesse zeigen. Was dafür zählt, sind Offenheit, Verlässlichkeit und ein bisschen Zeit. Der Aufwand ist überschaubar - die Wirkung dafür umso größer.

Wer sich ehrenamtlich engagiert, hilft nicht nur anderen, sondern nimmt selbst viel mit. Ein Gespräch kann Perspektiven öffnen, Mut machen und zeigen: Niemand ist allein - auch nicht hinter Gittern.

Interessierte können sich direkt bei der JVA Hagen informieren und Teil eines wichtigen Netzwerks werden, das Menschlichkeit dorthin bringt, wo sie besonders gebraucht wird.



