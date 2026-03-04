Welt-Delir-Tag im ev. Krankenhaus Haspe

Wenn Patientinnen und Patienten im Krankenhaus plötzlich ganz ruhig oder hyperaktiv werden, kann ein Delir die Ursache sein. Das noch nicht abschließend erforschte Phänomen führt oft dazu, dass die Patientinnen und Patienten länger im Krankenhaus bleiben müssen und sich im schlimmsten Fall die Sterblichkeit erhöht.

Um auf das Delir aufmerksam zu machen und etwaige Tabus zu brechen und Vorurteile aus dem Weg zu räumen, lädt das ev. Krankenhaus Haspe kommenden Mittwoch (11. März), passend zum Welt-Delir-Tag, zu einer Infoveranstaltung ein. Hier gibt es Infos zum Thema Delir und man kann mit Experten ins Gespräch kommen und Fragen stellen - auch zu Demenz und der Pflege allgemein. Warum das ev. Krankenhaus Haspe der perfekte Ansprechpartner ist und wie sich ein Delir bemerkbar macht, hört ihr im Beitrag.