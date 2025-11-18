Welt-Frühgeborenen-Tag

Gleichzeitig gab es eine Info- und Waffelaktion in der Volmegalerie, die der bunte Kreis Hagen organisiert hatte. Er kümmert sich um die sozialmedizinische Nachsorgen von Familien mit frühgeborenen Kindern. Bei der Aktion gestern hat er 322,00€ für den "Bundesverband Das frühgeborenen Kind" gesammelt.