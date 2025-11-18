Navigation

Veröffentlicht: Dienstag, 18.11.2025 10:42

Hagen hat gestern purpur-violette Zeichen gesetzt. Anlass war der Welt-Frühgeborenen-Tag, an dem weltweit Gebäude in lila Licht getaucht werden. Bei uns waren das der Rathaus-Turm, das Theater und das Kunst-Quartier.

© Bunter Kreis Hagen

Gleichzeitig gab es eine Info- und Waffelaktion in der Volmegalerie, die der bunte Kreis Hagen organisiert hatte. Er kümmert sich um die sozialmedizinische Nachsorgen von Familien mit frühgeborenen Kindern. Bei der Aktion gestern hat er 322,00€ für den "Bundesverband Das frühgeborenen Kind" gesammelt.

 

