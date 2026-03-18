© Verbraucherzentrale NRW
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Weltverbrauchertag in der Volme Galerie
Jedes Jahr am 15.03 ist der Weltverbrauchertag und dieser steht immer unter einem besonderem Motto. In diesem Jahr hat die Hagener Verbraucherzentrale in der Volme Galerie gemeinsam mit der Polizei Hagen auf Fallen im Internet hingewiesen - vor allem bei finanziellen Betrug. Hierbei soll präventiv auf die Risiken hingewiesen werden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 12:08
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Wie man sich schützen kann, weiß Janina Pühl von der Verbraucherzentrale Hagen.
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