Weniger Verkehrstote – aber mehr Drogen am Steuer und E-Scooter-Unfälle in NRW

Besonders stark gestiegen sind die Unfälle mit E-Scootern. Rund 3.900 Menschen sind im vergangenen Jahr mit einem E-Roller verunglückt - etwa 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. In 96 Prozent der Fälle gab es Verletzte. Alarmierend ist vor allem der starke Anstieg bei Kindern: 566 unter 14-Jährige waren in E-Scooter-Unfälle verwickelt, obwohl das Fahren erst ab 14 erlaubt ist. Insgesamt sind inzwischen rund 80 Prozent der Fahrzeuge in Privatbesitz, ihre Zahl lag in NRW bereits 2023 bei fast einer Million.