Wenn der Strom in Hagen ausfällt...

Die Anlagen in diesem Netz sind redundant ausgelegt. Das bedeutet, daß bei einer Störung oder dem Ausfall eines Betriebsmittels entsprechend vorgebeugt ist. Das Stromnetz wird rund um die Uhr überwacht - an sieben Tagen in der Woche. Die Monteure der "Enervie vernetzt" sind in einem Bereitschaftsdienst organisiert. So kann zu jeder Zeit immer der entsprechend Ausgebildete für die Wiederherstellung der Versorgung eingesetzt werden. Enervie sagt aber auch: Eine hundertprozentige Sicherheit vor Angriffen auf die Stromversorgung kann es nicht geben. Und verweist auf die Hinweise des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, wie man sich auf einen Stromausfall vorbereiten sollte. Enervie vernetzt versorgt insgesamt 500 000 Menschen in der Region mit Strom und verfügt über 27 Umspannwerke.