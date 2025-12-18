Wenn der Strom in Hagen ausfällt...
Stromversorger Enervie ist auf einen großflächigen Stromausfall gut vorbereitet. Damit reagiert das Unternehmen auf eine Radio-Hagen-Anfrage vor dem Hintergrund des massiven Stromausfalls nach einem Anschlag in Berlin. Die Gesellschaft "Enervie vernetzt" betreibt in Hagen und der Region ein Verteilnetz für die Versorgung der Gemeinden mit Strom.
Veröffentlicht: Dienstag, 06.01.2026 12:40
Die Anlagen in diesem Netz sind redundant ausgelegt. Das bedeutet, daß bei einer Störung oder dem Ausfall eines Betriebsmittels entsprechend vorgebeugt ist. Das Stromnetz wird rund um die Uhr überwacht - an sieben Tagen in der Woche. Die Monteure der "Enervie vernetzt" sind in einem Bereitschaftsdienst organisiert. So kann zu jeder Zeit immer der entsprechend Ausgebildete für die Wiederherstellung der Versorgung eingesetzt werden. Enervie sagt aber auch: Eine hundertprozentige Sicherheit vor Angriffen auf die Stromversorgung kann es nicht geben. Und verweist auf die Hinweise des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, wie man sich auf einen Stromausfall vorbereiten sollte. Enervie vernetzt versorgt insgesamt 500 000 Menschen in der Region mit Strom und verfügt über 27 Umspannwerke.