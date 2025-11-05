Wenn jede Sekunde zählt: Ersthelfer-App rettet immer mehr Leben in NRW

Der Alarm kann einen dann überall überraschen. Zum Beispiel am Essenstisch, wenn ihr gerade mit der Familie beim Abendbrot sitzt und dann die Benachrichtigung bekommt, dass ganz in der Nähe gerade jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Genau in so einer Situation war auch Sylke Nitschke aus Hemer. Es war kurz vor Weihnachten, als sie den Alarm bekam, sofort hat sie alles stehen und liegen gelassen und ist zum Einsatzort gefahren. Dort war Sylke dann auch vor dem Rettungsdienst da und konnte mit der Reanimation bei einem Mann beginnen.