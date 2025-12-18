Wenn Zahlen zu Musik werden: Hagener Autor veröffentlicht Kinderbuch

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Junge Jonah, der eines Tages beim Schaukeln buchstäblich in eine andere Welt gerät. In einem geheimnisvollen Schloss begegnet er einer Prinzessin, die ihn auf eine außergewöhnliche Reise mitnimmt. Gemeinsam lösen sie Zahlenrätsel, entdecken klingende Pflanzen und bringen Licht dazu, in faszinierenden Formen zu tanzen. Schritt für Schritt erkennt Jonah, dass Mathematik, Natur und Musik enger miteinander verbunden sind, als es auf den ersten Blick scheint.

Das Buch verbindet Fantasie mit echter Wissenschaft. Junge Leserinnen und Leser erleben ein spannendes Abenteuer, das Neugier weckt und komplexe Ideen spielerisch greifbar macht. Erwachsene entdecken zwischen den Zeilen Anspielungen auf Naturforschung, Architektur und die Schönheit universeller Muster.

Thomas Gördes zeigt in seiner Geschichte, wie Wissen erlebbar werden kann - nicht als trockene Theorie, sondern als etwas Sinnliches und Poetisches. „Jonah und die Melodie der Welt“ richtet sich an Kinder ab etwa neun Jahren, eignet sich aber ebenso zum gemeinsamen Lesen in der Familie oder für den Einsatz im Unterricht.

Ein besonderes Buch für kleine Forschende, große Träumende und alle, die die Welt mit offenen Augen wahrnehmen wollen. Denn am Ende bleibt eine Frage: Welche Melodie verbirgt sich eigentlich in unserer eigenen Welt?