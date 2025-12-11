Wertstofftonne kommt

Die Wertstofftonne dürfte einen ordentlichen Einfluß auf die Stadtsauberkeit haben. Endlich keine aufgerissenen gelben Säcke mehr, aus denen der Plastikmüll quillt und vom Wind oder von Tieren überall verteilt wird. Entsorgt wird die Tonne im Rhythmus von drei Wochen. Der Hagener Entsorgungsbetrieb leert die Tonne in Boelerheide, Boele, Kabel, Bathey, Helfe, Fley und Garenfeld. In allen übrigen Gebieten übernimmt das die AHE aus Wetter - wie bisher auch das Einsammeln der gelben Säcke. Beschaffung und Auslieferung der Müllgefäße wird zur Zeit organisiert. Hauseigentümer bekommen in den nächsten Wochen noch ein Informationsschreiben dazu.