Und dazu: Friedel Hiersenkötter mit profundem Halbwissen. Bei der Premiere von Westfalen Weltweit ging es vor allem um Basketball, der dürfte auch diesmal zumindest eine Rolle spielen. Schließlich ist Tom Schachtsiek Hallensprecher in der Ische - Matthias Killing hat zuletzt für ein Heimspiel Praktikum bei ihm gemacht.

Karten für den 2. Dezember gibt es über das Theater an der Volme, beispielsweise auch online bei proticket.de