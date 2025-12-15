Whatsapp: So lässt sich der Status gezielt verbergen

Berlin (dpa/tmn) - Großonkel Erwin ist wieder zum Einkaufen ausgerückt? Oder Sarah aus der alten Grundschulklasse sitzt gerade im Zug? - Whatsapp-Statusmeldungen, die für einen persönlich weniger relevant oder erwünscht sind, lassen sich einfach verbergen. Und das geht folgendermaßen:

Auf «Aktuelles» tippen.

Unter «Status» nach der Meldung des jeweiligen Kontakts suchen und diesen auswählen.

Dann oben aufs Dreipunkt-Menü und anschließend auf «Verbergen» tippen. Fertig.

Rolle rückwärts geht auch: Verborgenen Status wieder anzeigen

Verborgene Statusmeldungen werden fortan nur noch im «Verborgen»-Bereich angezeigt, der sich bei «Aktuelles» ganz unten in der Meldungs-Liste findet. Um verborgene Meldungen wieder anzeigen zu lassen: Diese einfach auswählen, aufs Dreipunkt-Menü und anschließend auf «Nicht mehr verbergen» tippen.

Und wie sieht es aus, wenn man die eigenen Statusmeldungen, die standardmäßig mit allen Kontakten geteilt werden, vor gewissen Menschen verbergen möchte?

Den eigenen Status per Black- oder Whitelist verbergen

Kein Problem: Dazu nacheinander auf «Aktuelles/Dreipunkt-Menü/Status-Datenschutz» tippen und unter drei Optionen auswählen: