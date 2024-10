«Where's Wanda?»: Skurrile Suche nach vermisster Tochter

Berlin (dpa) - Carlotta Klatt (Heike Makatsch) und Dedo Klatt (Axel Stein) haben schon so ziemlich alles versucht, um ihre verschwundene Tochter wiederzufinden. Sie gaben Pressekonferenzen, beklebten ihre Heimatstadt Sundersheim mit Bildern und traten sogar im Fernsehen auf. Doch die 17-jährige Wanda (Lea Drinda) bleibt in der ersten deutschsprachigen Serie von Apple TV+ wie vom Boden verschluckt.

Auch das Vorgehen der Polizei mit der toughen Kommissarin Michelle Rauch (Nikeata Thompson) frustriert die Familie zunehmend. Am 70. Tag von Wandas Verschwinden haben die Klatts schließlich genug. Sie nehmen die Dinge selbst in die Hand und das mit drastischen Mitteln: Als Angestellte einer Elektronikfirma getarnt, spioniert das Ehepaar gemeinsam mit dem technikaffinen Sohn Ole (Leo Simon) die Nachbarn aus - und dringt dabei ein wenig zu tief in das Leben des ein oder anderen Sundersheimers ein.

«Where's Wanda?» ist ab 2. Oktober weltweit zum Streaming auf Apple TV+ verfügbar. Bis 13. November kommt jeden Mittwoch eine neue der insgesamt acht Folgen. Die Tragikomödie greift nicht nur Wandas Verschwinden auf, sondern handelt auch von dunklen Geheimnissen einer durchschnittlichen deutschen Kleinstadt. Eine Stadt, «in der man selbstverständlich Fan der lokalen Fußballmannschaft ist», wie die als Erzählerstimme auftretende Wanda erklärt.

In Witz gepackte Tragik

Die von UFA Fiction produzierte Reihe fährt allerhand Schauspiel-Prominenz auf, darunter Palina Rojinski, Kostja Ullmann, Devid Striesow und Joachim Król. Regie führten die erfahrenen und preisgekrönten Filmemacher Christian Ditter («Biohackers»), Tobi Baumann («Pastewka») und Facundo Scalerandi, der bereits beim deutschen Netflix-Erfolg «How to Sell Drugs Online (Fast)» mitmischte.

«Where's Wanda?» verpackt eine eigentlich tragische Geschichte in Komik und Skurrilität. Dabei schaffen es die Produzenten, die Suche nach Wanda mit Witz auf den Bildschirm zu bringen, ohne dabei pietätlos zu wirken. Und neben all den lustigen und originell erzählten Szenen gibt es eben auch die traurigen Momente. So etwa, als Carlotta nach einem nervenaufreibenden Fernsehauftritt ihren Ehemann verzweifelt fragt: «Sie lebt noch, oder?».

Die endlose Suche nach Wanda verwandelt sich im Laufe der Serie zu einer skurrilen Geschichte und entpuppt eine noch skurrilere Nachbarschaft. Carlotta, Dedo und Ole geraten in einen tiefen Strudel voller Familiengeheimnisse - und tun alles für dafür, dass sie ihre Tochter und Schwester morgens wieder am Frühstückstisch sitzen sehen. Schon zu Beginn stellt Wanda dabei selbst die entscheidende Frage: «Wie weit würdest du gehen, wenn du jemanden verlierst, den du liebst?».