Wichtig auch in den Ferien
Blutspenden retten Leben! Ohne sie wären viele Operationen und Behandlungen von Kranken erst gar nicht möglich. Da erfahrungsgemäß zur Ferienzeit weniger Menschen in die Blutspendzentren kommen, ruft das DRK zur Blutspende auf.
Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 15:24
Das geht mehrmals die Woche im Blutspendezentrum an der Feithstraße und in den Ferien auch vereinzelt in der Volme Galerie.
Die genauen Termine findet ihr auch auf blutspende.jetzt - dort könnt ihr euch auch einen Termin buchen und checken, ob ihr überhaupt spenden dürft.
Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf:
Di, 31.03.2026
11:00 Uhr - 19:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Mi, 01.04.2026
11:00 Uhr - 19:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Do, 02.04.2026
11:00 Uhr - 19:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Sa, 04.04.2026
10:00 Uhr - 14:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Sa, 04.04.2026
10:00 Uhr - 14:00 Uhr
58095 Hagen , Hagen
Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3
Mo, 06.04.2026
11:00 Uhr - 16:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Di, 07.04.2026
11:00 Uhr - 19:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Di, 07.04.2026
12:30 Uhr - 17:30 Uhr
58095 Hagen , Hagen
Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3
Mi, 08.04.2026
11:00 Uhr - 19:00 Uhr
58097 Hagen , Boele
Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184
Mi, 08.04.2026
12:30 Uhr - 17:30 Uhr
58095 Hagen , Hagen
Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3