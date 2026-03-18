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Wichtig auch in den Ferien
© DRK Blutspendedienst West
Blutkonserve
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Wichtig auch in den Ferien

Blutspenden retten Leben! Ohne sie wären viele Operationen und Behandlungen von Kranken erst gar nicht möglich. Da erfahrungsgemäß zur Ferienzeit weniger Menschen in die Blutspendzentren kommen, ruft das DRK zur Blutspende auf.

Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 15:24

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Das geht mehrmals die Woche im Blutspendezentrum an der Feithstraße und in den Ferien auch vereinzelt in der Volme Galerie. 

Die genauen Termine findet ihr auch auf blutspende.jetzt - dort könnt ihr euch auch einen Termin buchen und checken, ob ihr überhaupt spenden dürft.

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Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf:

Di, 31.03.2026

11:00 Uhr - 19:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Mi, 01.04.2026

11:00 Uhr - 19:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Do, 02.04.2026

11:00 Uhr - 19:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Sa, 04.04.2026

10:00 Uhr - 14:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Sa, 04.04.2026

10:00 Uhr - 14:00 Uhr

58095 Hagen , Hagen

Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3


Mo, 06.04.2026

11:00 Uhr - 16:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Di, 07.04.2026

11:00 Uhr - 19:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Di, 07.04.2026

12:30 Uhr - 17:30 Uhr

58095 Hagen , Hagen

Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3


Mi, 08.04.2026

11:00 Uhr - 19:00 Uhr

58097 Hagen , Boele

Spendezentrum Hagen, Feithstr. 184


Mi, 08.04.2026

12:30 Uhr - 17:30 Uhr

58095 Hagen , Hagen

Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3

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