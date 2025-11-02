«Wie ein kleiner Schuljunge»: Müller erreicht nächste Runde

Dallas (dpa) - Thomas Müller deutete vor den Fans stolz auf das Wappen der Vancouver Whitecaps und tanzte ausgelassen über den Rasen. «Wie ein kleiner Schuljunge» freute sich der Routinier über den Viertelfinaleinzug in den Playoffs der Major League Soccer, wie es der Kommentator von AppleTV+ formulierte.

34 Vereins-Titel hat der 36-Jährige bereits in seiner Karriere gewonnen, bis auf einen alle mit dem FC Bayern München, doch nach wie vor kann er überschwänglich über jeden Sieg jubeln.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Vancouver setzte sich beim FC Dallas mit 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen durch und gewann somit das für das Weiterkommen nötige zweite Erstrunden-Duell. Müller war am späten Whitecaps-Ausgleich in der Nachspielzeit beteiligt und verwandelte den ersten Elfmeter Vancouvers.

«Wir sind ein starkes Team, mental stark und physisch stark», sagte Müller nach der Partie noch auf dem Platz, «aber nach Siegen lässt sich immer leicht reden».

Vancouver hatte keine gute Partie gespielt und sich lange schwer getan. Torjäger Petar Musa brachte Dallas verdient in Führung (25.). Erst in der Nachspielzeit glich Ralph Priso-Mbongue nach einer Ecke aus (90.+3), bei der sich Müller im Zentrum durchsetzte und auf Priso-Mbongue weiterleitete. Der traf im zweiten Versuch.

Danach ging es direkt ins Elfmeterschießen, bei dem alle Whitecaps-Schützen die Nerven behielten, während Patrickson Delgado und Nolan Norris bei Dallas verschossen. Vancouver trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Los Angeles FC und Austin FC (1:0).

Die weiteren Runden in den Playoffs der MLS werden jeweils in nur einem Duell entschieden. Das Finale steigt am 6. Dezember (Ortszeit), das Heimrecht bekommt das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison.

Messi und Inter Miami müssen in Spiel drei

In ein Entscheidungsspiel muss Inter Miami rund um Superstar Lionel Messi. Das Team unterlag beim Nashville SC verdient mit 1:2 (0:2). Sam Surridge (9., Foulelfmeter) und Josh Bauer (45.) brachten das Team von Hany Mukhtar in Führung, Messis Anschlusstreffer kurz vor Schluss kam zu spät (89.). Das dritte Spiel der Serie wird wieder in Miami stattfinden, wo Inter im ersten Spiel mit 3:1 gewonnen hatte.

Als einzige Mannschaft neben Vancouver bereits weiter sind die Philadelphia Union mit Kai Wagner. Das beste Team der Hauptrunde setzte sich nach einem Heimsieg im Elfmeterschießen im zweiten Duell beim Chicago Fire FC klar mit 3:0 (3:0) durch.