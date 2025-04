Wie Michelle Hunziker ihr Lampenfieber bekämpft

Basel (dpa) - Gut einen Monat vor dem Eurovision Song Contest in der Schweiz haben die drei Moderatorinnen Michelle Hunziker (48), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56) über ihre Nervosität gesprochen.

Brugger vergleicht den Auftritt mit Bungee-Jumping. «Der Moment, in dem man springen muss, ist Horror. Aber danach ist es nur Party», sagte sie der Schweizer Zeitung «Blick». Hunziker hat einen Trick: «Bei mir ist es Schweizer Schnaps», sagt sie. «Im Ernst: Ich lebe ein sehr gesundes Leben, aber vielleicht hilft ein Schlückchen vor der Sendung gegen die Nervosität.» Dieses Rezept will Studer nun auch ausprobieren.

Das Finale findet am 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel statt. Hunziker hat jahrelang mit Thomas Gottschalk «Wetten, dass..?» moderiert. Brugger war regelmäßig in der Satiresendung «heute-show» des ZDF zu sehen und geht mit eigenen Comedy-Programmen auf Tournee. Studer gewann 1991 beim ESC unter dem Namen Sandra Simó den 5. Platz für die Schweiz. Sie moderiert und singt.