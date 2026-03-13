Wieder ein Warnstreik

Am ersten Streiktag sind die Beschäftigten in den Verwaltungen und Kundenzentren der Nahverkehrsunternehmen zum Warnstreik aufgerufen. Am zweiten Streiktag, dem Dienstag, sollen Busse und Straßenbahnen von der Frühschicht bis zur Spätschicht stehen bleiben.

In Hagen werden trotzdem Busse unterwegs sein. Die Straßenbahn kann zwischen 5:30 und 21 Uhr einen Streikfahrplan anbieten. Immerhin auf den Hauptstrecken sollen Busse fahren, allerdings in einem ausgedünnten Takt. Schulbusse, City-Express- und Nachtexpress-Busse fallen Dienstag komplett aus.