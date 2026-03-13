Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wieder ein Warnstreik
© Radio Hagen
Teilen:

Wieder ein Warnstreik

Im ÖPNV steht nächste Woche der nächste Warnstreik an. Die Gewerkschaft Verdi macht landesweit Druck auf die nächste Runde der Tarifverhandlungen. Gestreikt werden soll Montag und Dienstag. 



Veröffentlicht: Freitag, 13.03.2026 15:36

Anzeige

Am ersten Streiktag sind die Beschäftigten in den Verwaltungen und Kundenzentren der Nahverkehrsunternehmen zum Warnstreik aufgerufen. Am zweiten Streiktag, dem Dienstag, sollen Busse und Straßenbahnen von der Frühschicht bis zur Spätschicht stehen bleiben.

In Hagen werden trotzdem Busse unterwegs sein. Die Straßenbahn kann zwischen 5:30 und 21 Uhr einen Streikfahrplan anbieten. Immerhin auf den Hauptstrecken sollen Busse fahren, allerdings in einem ausgedünnten Takt. Schulbusse, City-Express- und Nachtexpress-Busse fallen Dienstag komplett aus.

Anzeige
Anzeige
Anzeige