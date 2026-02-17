Wieder nichts: Kombinierer verfehlen Olympia-Podest erneut

Predazzo/Tesero (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer steuern auf ein olympisches Debakel zu. Das Team von Bundestrainer Eric Frenzel gewann auch im zweiten Wettkampf der Winterspiele von Italien keine Medaille. Vinzenz Geiger belegte als bester Deutscher im Einzel von der Großschanze mit dem entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer den neunten Platz.

Gold sicherte sich wie schon im Normalschanzen-Wettbewerb der Norweger Jens Luraas Oftebro. Silber ging erneut an den Österreicher Johannes Lamparter. Bronze holte Ilkka Herola aus Finnland.

Chancen nach dem Skispringen nur noch minimal

Als zweitbester Deutscher lief Johannes Rydzek in Tesero bei seinen wohl letzten Olympischen Winterspielen auf Rang zehn. Julian Schmid kam auf Platz zwölf. Auf den Sieger hatten Geiger und Rydzek jeweils mehr als anderthalb Minuten Rückstand, Schmid fehlten sogar knapp zweieinhalb Minuten.

Schon nach dem Skispringen am Vormittag in Predazzo waren die deutschen Medaillenchancen auf ein Minimum gesunken. Rydzek lag vor dem Langlaufrennen mit einem Rückstand von 1:23 Minuten auf den führenden Ryota Yamamoto aus Japan auf Rang 15. Schmid hatte 1:35 Minuten, Geiger sogar 1:43 Minuten Rückstand auf die Spitze.

Schmid: «Es war grottenschlecht»

«Ein Witz», hatte Geiger nach seiner Landung verärgert ausgerufen. Damit meinte er sowohl seinen Sprung als auch die Bedingungen auf der Großschanze. «Ich war frustriert. Da kommt so etwas raus», sagte der 28-Jährige. «Ich bin zwar ein positiver Mensch, aber die Medaillenplätze sind vergeben.» Schmid versteckte seinen Ärger ebenfalls nicht. «Es war grottenschlecht. Das kann man ganz klar so sagen», sagte der 26-Jährige.

Eine Chance haben die Deutschen noch, nicht komplett ohne Edelmetall von den Winterspielen abzureisen. Am Donnerstag steht der Teamsprint auf dem Programm. Winterspiele ohne Medaille gab es für die Kombinierer zuletzt 1998 im japanischen Nagano.