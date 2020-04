Wieder Waldbrand in Delstern

100 Quadratmeter Waldfläche standen in Flammen. Wegen der Hanglage waren die Löscharbeiten für die etwa 50 Rettungskräfte wieder ziemlich schwierig. Das Feuer an sich war relativ schnell unter Kontrolle, aber das Nachlöschen - auch das Wässern des trockenen Waldbodens - nahm noch einige Zeit in Anspruch. Besonders bitter: Das Löschwasser muß in diesem unwegsamen Gelände vom Hochbehälter Hunsdiek per Tankwagen zur Brandstelle gebracht werden. Der Hochbehälter war allerdings von Spaziergängern derartig zugeparkt, daß die Polizei dazu kommen mußte und Autos aus dem Weg gebracht werden mußten. Die Feuerwehr bittet dringend darum, die entsprechenden Hinweisschilder zu beachten und Waldwege und Wasserbehälter auf keinen Fall zu zu parken.