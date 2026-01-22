Wiedereröffnung des Warenkorbes
Sich Lebensmittel und Hygieneartikel leisten zu können ist für viele selbstverständlich. Doch nicht jeder kann sich dies leisten. Die Hagener Tafel möchte Menschen die auf Hilfe angewiesen sind mit der Wiedereröffnung des Warenkorbes der Caritas Hagen helfen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 22.01.2026 16:13
In dem Verkaufsraum der Caritas Hagen am Boeler Kirchplatz 15 in Hagen wurde heute die Rede für die Wiedereröffnung des Warenkorbes gehalten. Pfarrer Drücke aus Hagen hat die neuen Räume mit einem Gebet gesegnet. Ohne die über 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre es nicht möglich diese Tafel zu betreiben. Die Hauptehrenamtlichen sind Einrichtungsleitung Michaela Engelhardt und Frau Alkan. Michaela Engelhardt erklärt, dass sie und ihr Team auf die Unterstützung und die Spenden angewiesen sind.
Die Hagener Tafel hat viele Spenden in Form von Lebensmitteln, Hygieneprodukten und Geld erhalten. Vor allem die Sparkasse hat mit einer großen Spende ihren Beitrag geleistet. Somit konnten die Wände frisch gestrichen und die Räume mit neuen Kühlschränke, Lampen und vielem mehr ausgestattet werden. Die Hagener Tafel spiegelt die Armut in der Stadt Hagen wider. Einrichtungsleitung Michaela Engelhardt und das Team verfolgen mit ihrer Arbeit ein bestimmtes Ziel.
Produkte, die sich die Kunden dort abholen können sind Lebensmittel wie frisches Gemüse, Teigwaren und Süßwaren. Hinzu kommen Hygieneartikel wie Binden, Zahnpasta oder Duschgel. Insgesamt 4000 Menschen inklusive Kinder werden in Hagen durch die Tafel versorgt.
Spenden in Form von Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder Geld können täglich zwischen 9 und 13 Uhr am Boeler Kirchplatz 15 in Hagen abgegeben werden.