In dem Verkaufsraum der Caritas Hagen am Boeler Kirchplatz 15 in Hagen wurde heute die Rede für die Wiedereröffnung des Warenkorbes gehalten. Pfarrer Drücke aus Hagen hat die neuen Räume mit einem Gebet gesegnet. Ohne die über 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre es nicht möglich diese Tafel zu betreiben. Die Hauptehrenamtlichen sind Einrichtungsleitung Michaela Engelhardt und Frau Alkan. Michaela Engelhardt erklärt, dass sie und ihr Team auf die Unterstützung und die Spenden angewiesen sind.