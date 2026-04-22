Wildschwein-Gipfel nach Jagdszenen
Heute morgen tobten Wildschweine durch Helfe. Sie rannten an der Grundschule Helfe von links nach rechts - und gegenüber ist auch noch ein Kindergarten. Anwohner und Passanten filmten das und stellten es auf Social Media.
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 14:52
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Die Videos der rasenden Wildschweinrotten gingen viral. Oberbürgermeister Dennis Rehbein sagte alle für den Tag anstehenden Termine ab und ging nach Helfe, um mehrere Stunden mit den Anwohnern, Eltern und Lehrern zu sprechen.
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