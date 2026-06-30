Wildschweine in Hagen: Stadt startet erste Maßnahmen

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Die Stadt setzt erstmals Vergrämungsmittel gegen Wildschweine ein. Dabei werden Duftstoffe rund um die Grundschule und die Kita in Helfe ausgebracht, die für die Tiere unangenehm sein sollen. Ziel ist es, die Wildschweine vom Gelände fernzuhalten.
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Seit April wurden in Hagen bereits viele Wildschweine erlegt, um den Bestand zu verringern. Laut Stadt hat man sich früh mit dem Problem beschäftigt und verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Vergrämungsmittel kommen erst jetzt zum Einsatz, weil vorher sichergestellt werden musste, dass sie nicht giftig sind und keine Gefahr für Menschen, Kinder oder Tiere darstellen.
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