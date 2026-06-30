Wildschweine in Hagen: Stadt startet erste Maßnahmen

Seit April wurden in Hagen bereits viele Wildschweine erlegt, um den Bestand zu verringern. Laut Stadt hat man sich früh mit dem Problem beschäftigt und verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Vergrämungsmittel kommen erst jetzt zum Einsatz, weil vorher sichergestellt werden musste, dass sie nicht giftig sind und keine Gefahr für Menschen, Kinder oder Tiere darstellen.