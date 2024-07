Will Smith tritt beim Bühnenjubiläum von Andrea Bocelli auf

Lajatico (dpa) - US-Schauspieler Will Smith (55) steht einem Bericht zufolge beim Jubiläumskonzert des italienischen Ausnahmetenors Andrea Bocelli (65) in der Toskana auf der Bühne. Es erfüllt uns mit Stolz, diesen brillanten Künstler, gefeierten Schauspieler, Produzenten und Musiker zu Gast zu haben, teilte Bocelli am Wochenende auf seinem Instagram-Account mit.

Am Montag, Mittwoch und Freitag feiert der blinde Sänger sein 30-jähriges Bühnenjubiläum im Teatro del Silenzio in seinem Heimatort Lajatico. Neben Smith sind auch weitere Stars angekündigt, darunter Musiker Ed Sheeran, Schauspieler Johnny Depp und Queen-Gitarrist Bryan May. Wie das Branchenblatt «Entertainment Weekly» berichtete, soll das dreitägige Event von Sam Wrench gefilmt werden und im Herbst in Kinos gezeigt werden. Wrench führte auch bei dem Taylor-Swift-Konzertfilm «The Eras Tour» Regie.

Mit «Time to Say Goodbye» (im italienischen Original: «Con te partirò») hatte der Tenor 1996 seinen internationalen Durchbruch. Bocelli, der seit dem zwölften Lebensjahr blind ist, sang das Lied damals mit der Engländerin Sarah Brightman zum Abschied des deutschen Box-Weltmeisters Henry Maske. Alles in allem verkaufte er bis heute mehr als 85 Millionen Tonträger.