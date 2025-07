Williams siegt mit 45 und Selbstironie: «Immer beim Arzt»

Washington (dpa) - Venus Williams feierte ihren Sieg als zweitälteste Spielerin in der Geschichte des Profitennis mit reichlich Selbstironie. Erstmals seit August 2023 gewann die 45-Jährige wieder ein Einzel auf der WTA-Tour und scherzte danach über ihre Motivation für das bemerkenswerte Comeback.

«Ich musste einfach für die Versicherung zurückkommen. Ich muss meine Zusatzleistungen wiederbekommen, deshalb habe ich mit dem Training angefangen», sagte die Amerikanerin nach dem 6:3, 6:4 über die 22 Jahre jüngere Peyton Stearns. «Ich bin immer beim Arzt, deshalb brauche ich diese Versicherung.»

Aktuell nicht in Weltrangliste gelistet

Älter bei einem Sieg auf der WTA-Tour war nur Martina Navratilova, die 2004 im Alter von 47 Jahren ein Match gewonnen hatte. Bis vor einer Woche war Williams von der WTA noch als «inaktiv» gelistet gewesen, in der Weltrangliste wird sie derzeit gar nicht mehr geführt. Im vergangenen Sommer musste die frühere Nummer eins der Welt sich an der Gebärmutter operieren lassen, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nun absolvierte sie ihr erstes Einzel-Match seit 16 Monaten.

In einem launigen Interview auf dem Platz sprach Williams über die besonderen Herausforderungen für eine Rückkehr in dem Alter. Dabei bestätigte sie nebenbei noch ihre Verlobung zu dem 37 Jahre alten Schauspieler Andrea Preti, der auf der Tribüne saß.

Williams über Verlobten: «Hat mich noch nie spielen sehen»

«Er hat mich noch nie spielen sehen», sagte sie zur Begeisterung der Zuschauer. «Er hat mich ermutigt. Ich wollte es so oft einfach auslaufen lassen und chillen. Wisst ihr eigentlich, wie hart es ist, Tennis zu spielen? Ihr wisst nicht, wie viel Arbeit man reinsteckt. Es ist ein 9-to-5-Job, außer dass du die ganze Zeit rennst, Gewichte stemmst, stirbst und es den nächsten Tag wiederholst.»

Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere hat sie 7 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.

Möglicher Start bei den US Open

Am Tag vor Ihrem Einzel hatte sie auch im Doppel an der Seite von Hailey Baptiste gewonnen und ein erfolgreiches Comeback auf der Tour gegeben. «Meine Königin», schrieb die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka nach dem Sieg bei X mit dem Emoji einer Krone. «Venus, was ein Champion», gratulierte Tennis-Legende Billie Jean King in einem extra aufgenommenen Video. «Du hast wundervoll gespielt, fantastisch.»

In Washington trifft Williams nun auf die an Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech. Für die US Open im August hat sie mit ihrem Landsmann Reilly Opelka zumindest für das Mixed-Turnier gemeldet und liebäugelte zuletzt auch mit einem möglichen Start im Einzel, für den sie eine Wildcard benötigen würde.

«Es gibt keine Grenzen für Exzellenz. Es geht darum, was in deinem Kopf vorgeht und wie viel du investieren kannst», sagte Williams nach ihrem Erstrundensieg. «Wenn du mental, physisch und emotional arbeitest, kannst du Resultate liefern. Es geht nicht darum, wie oft du hinfällst. Es geht nicht darum, wie oft du krank oder verletzt bist. Wenn du daran glaubst und arbeitest, gibt es eine Chance.»