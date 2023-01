«Wilsberg» schlägt «Die Promi-Darts-WM 2023»

Berlin (dpa) - Für die Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» konnten sich 2,21 Millionen Menschen (9,9 Prozent) begeistern. Damit lag RTL eindeutig vor ProSieben am Samstagabend, denn «Die Promi-Darts-WM 2023» holte nur 1,31 Millionen Interessierte (5,8 Prozent) vor den Bildschirm. Die Show lag auch weit hinter «Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell» im Ersten mit Gastgeber Kai Pflaume - 5,24 Millionen Menschen (20,7 Prozent) sahen zu.

Bei Sat.1 schalteten 890.000 Zuschauer (3,3 Prozent) ein, um den Animationsfilm «Coco - Lebendiger als das Leben!» von den Machern von «Toy Story» zu sehen. RTLzwei ging am Samstagabend mit dem Spielfilm «Die letzte Festung» mit Robert Redford ins Rennen um die Quote - 840.000 (3,2 Prozent) schalteten ein. Vox holte mit der Musik-Doku «Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop» 840.000 Fans (3,5 Prozent) vor den Bildschirm.

Kabel eins lockte mit einer Folge der US-Serie «9-1-1 Notruf L.A.» 690.000 Zuschauer (2,6 Prozent) an. TV-Quoten-Schlusslicht am Samstagabend unter den hier genannten Sendern war ZDFneo mit dem vierten Teil der «Fast and Furious»-Reihe: 400.000 Actionfans (1,5 Prozent) waren bei «Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.» mit dabei.