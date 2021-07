Wimbledon-Titel im Damen-Doppel an Hsieh und Mertens

Tennis

Die an Nummer drei gesetzte Paarung gewann im Finale 3:6, 7:5, 9:7 gegen Weronika Kudermetowa und Jelena Wesnina. Das russische Duo vergab dabei im zweiten Satz zwei Matchbälle. Hsieh feierte am Ende ihren dritten Erfolg in Wimbledon, Mertens ihren ersten. Sie hat auch schon die Australian Open und die US Open gewonnen, ihre Partnerin war zudem bei den French Open erfolgreich.

Wesnina verpasste ihren zweiten Doppel-Titel in London, für Kudermetowa war es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier.

