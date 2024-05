Windhose - erste Bilanz

Eine Schneise der Verwüstung zieht sich von Berchum bis in die Innenstadt zum Märkischen Ring. Innerhalb von wenigen Minuten hatte die Feuerwehr über 30 Einsätze. Überall knallten Bäume auf Autos und Straßen. Ein Dachstuhl in der Karl-Halle-Straße flog weg, das Dach der Sankt-Elisabeth-Kirche in der Scharnhorststraße wurde abgedeckt. Das Autobahnkreuz Hagen mußte gesperrt werden, auch dort waren Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Betroffen sind die Beethovenstraße, die Heinitzstraße, die Elberfelder Straße, die Feithstraße, die Kreishausstraße, Im Alten Holz, die Spannstiftstraße, die Lützow- und die Lortzingstraße, die Berchumer-, Dolomit- und Hardenbergstraße sowie die Fleyer Straße. In der Eduard-Müller-Straße ist ein halbes Dach weg., an anderen Stellen herrscht Gefahr durch lose Bauteile. Die Feuerwehr ist nach wie vor im Einsatz. Das Wetterphänomen hatte sich nicht angekündigt und war so schnell vorbei wie es gekommen war.