Navigation

Windige Angelegenheit: Norris Schnellster vor Verstappen

Veröffentlicht: Samstag, 20.09.2025 11:54

Lando Norris legt vor. Im letzten Freien Training vor dem Qualifying fährt der WM-Verfolger die schnellste Runde. Der WM-Spitzenreiter wird Dritter, Max Verstappen schiebt sich dazwischen.

Grand Prix von Aserbaidschan
© Darko Bandic/AP/dpa

Formel 1

Baku (dpa) - WM-Verfolger Lando Norris hat vor dem Kampf um die Pole Position beim Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der 25 Jahre alte britische WM-Zweite verwies in seinem McLaren den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf den zweiten Platz. 

Der Niederländer, der zuletzt nach acht sieglosen Rennen in Italien triumphiert hatte, war im Red Bull auf der rund sechs Kilometer langen Strecke 0,222 Sekunden langsamer. Auf Rang drei kam Oscar Piastri. 

Der 24 Jahre alte Australier führt das WM-Klassement vor seinem McLaren-Teamkollegen Norris mit 31 Punkten an. Verstappen ist Dritter mit 94 Punkten weniger als Piastri. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte in der einstündigen Einheit, in der Wind mit bis zu 30 km/h den Fahrern Probleme bereitete, im Ferrari den vierten Platz. 

Teamkollege Charles Leclerc, der in den vergangenen vier Jahren die Pole geholt, aber nie gewonnen hatte, kam auf Platz zehn. Zwölfter wurde im Sauber Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Pilot im Feld. Die Entscheidung über die Startplätze für den Grand Prix an diesem Sonntag (13.00 Uhr MESZ/Sky) fällt heute ab 14.00 Uhr (MESZ/Sky).

© dpa-infocom, dpa:250920-930-62498/1
Grand Prix von Aserbaidschan
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying. © Darko Bandic/AP/dpa
Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying.
© Darko Bandic/AP/dpa
Grand Prix von Aserbaidschan
Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form. © Darko Bandic/AP/dpa
Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form.
© Darko Bandic/AP/dpa

Weitere Meldungen

Verstappen mit Karriere-Bekenntnis zu Red Bull

Sport Es wurde vor allem in dieser Saison viel spekuliert.

Ausnahmerennfahrer Max Verstappen

Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns

Sport Sie haben sich zusammengesetzt und Szenarien geklärt. Wie? WM-Spitzenreiter Piastri lässt aus taktischen Gründen die Fans und Konkurrenten rätseln.

Lando Norris und seine McLaren-Crew

Verstappen-Aufholjagd nach Fahrstunde in der «Grünen Hölle»

Sport Unmöglich? Rechnerisch auf keinen Fall. Praktisch: ein waghalsiges Unterfangen.

Max Verstappen
skyline