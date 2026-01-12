Windkraft-Rekord in NRW – doch die Netze bremsen den Boom

Trotz der positiven Zahlen schlägt die Branche Alarm. Der Ausbau der Stromnetze komme viel zu langsam voran, kritisiert der Landesverband Erneuerbare Energien NRW. Immer häufiger stehen fertige Windräder still oder laufen gedrosselt, weil Anschlussleitungen fehlen. LEE-Geschäftsführer Christian Vossler warnt im Interview mit uns vor Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung und fordert einen schnellen politischen Kurswechsel: Ohne deutlich mehr Tempo beim Netzausbau drohe der Windkraftboom in NRW ins Stocken zu geraten - trotz vieler neuer Genehmigungen und großer Ausbaupläne für die kommenden Jahre.

Autor: José Narciandi