Windräder zum Selbstbauen
Selbst Solar-Propeller, Wasser- oder Windräder bauen. Das können die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Berchum-Garenfeld seit letzter Woche. Der Solarverein BINSE e. V. hat den Kindern Forscher-Kisten zum Thema alternative Energien übergeben.
Veröffentlicht: Montag, 29.06.2026 16:20
In den Kisten befindet sich Material zum Selbst-Bauen, und es wird vermittelt, wie Strom und Energie aus Sonne, Wasser, Biomasse oder sogar aus Früchten gewonnen werden können. Auch Schulungsmaterial für die Lehrkräfte ist dabei. Die Grundschülerinnen und -schüler sollen die alternativen Energien im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen". Die Grundschule Berchum-Garenfeld hat das Thema bereits in den Lehrplan übernommen. Angeregt hat das Klimaschutzmanagement der Stadt das Projekt.