Windräder zum Selbstbauen

In den Kisten befindet sich Material zum Selbst-Bauen, und es wird vermittelt, wie Strom und Energie aus Sonne, Wasser, Biomasse oder sogar aus Früchten gewonnen werden können. Auch Schulungsmaterial für die Lehrkräfte ist dabei. Die Grundschülerinnen und -schüler sollen die alternativen Energien im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen". Die Grundschule Berchum-Garenfeld hat das Thema bereits in den Lehrplan übernommen. Angeregt hat das Klimaschutzmanagement der Stadt das Projekt.