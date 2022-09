Winterscheidt produziert Show für Amazon-Streamingdienst

Berlin (dpa) - Der Entertainer Joko Winterscheidt (43) produziert für den Streamingdienst Prime Video eine neue Show. Das kündigte die Amazon-Tochterfirma am Montag in Berlin an. Worum es geht, sei allerdings noch geheim. «Ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein», zitierte Prime Video den Moderator. «Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!»

Winterscheidt ist gut im Geschäft. Erst in der vergangenen Woche hatte der Privatsender ProSieben die Verträge mit ihm und seinem häufigen Showkollegen Klaas Heufer-Umlauf (38) um mehrere Jahre verlängert.