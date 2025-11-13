Wissenschaft begeistert beim Science Slam im Lutz

Das Catalpa-Zentrum der Fernuni hatte vier Forschende auf die Bühne eingeladen, um ihre Forschungsarbeiten als kurzweilige Vorträge zu präsentieren. Vor dem eigentlichen Programmteil konnten im Foyer vier interaktive Stationen rund um Künstliche Intelligenz entdeckt werden. Unter anderem wurden die Ergebnisse des Hacker Camps ausgestellt. Gewonnen hat den Science Slam dann Natalia Reich-Stiebert mit ihren Ergebnissen zu mentaler Belastung. Entschieden hat darüber das Publikum.