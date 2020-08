WLAN-Lautsprecher optimal aufstellen

Rundum guter Klang

Berlin (dpa/tmn) - Platzsparend und ohne Kabelwirrwarr: WLAN-Boxen verlangen neben einer Steckdose nur nach einem stabilen Heimnetzwerk. Für den optimalen Klang, gilt es beim Aufstellen ein paar Grundsätze zu beachten.

So sollten die Lautsprecher ungefähr auf Ohrhöhe einer sitzenden Person platziert werden, empfiehlt die Zeitschrift « Computerbild». Sonst kommt nur ein Bruchteil des Klangs an. Für den perfekten Sound sollten Stereo-Lautsprecher außerdem am besten die gleiche Entfernung zur Raummitte wie zueinander haben. Boxen und Hörer bilden dabei optimalerweise ein sogenanntes «Stereo-Dreieck».

Im Regal wird es basslastig

In akustisch schwierigen Räumen, mit viel Glas und Steinboden etwa, kann eine Einmessautomatik helfen, den Klang an die Raumverhältnisse anzupassen. Die App des Herstellers Sonos beispielsweise nutzt dazu das iPhone-Mikrofon.

Wer die Box im Regal oder einer Schrankwand platziert, muss mit einem eher basslastigen Sound rechnen, heißt es. Über den Klangregler der Lautsprecher-Apps kann dieser abgeschwächt werden. Oftmals ist er unter den Raumeinstellungen zu finden.

Ständig im Standby

Übrigens: Da die Lautsprecher bei den meisten Nutzern auf Standby stehen, verbrauchen sie rund um die Uhr Strom, ungefähr 3 bis 10 Watt. Viele Boxen haben jedoch keine Ausschaltmöglichkeit, hier hilft eine Steckdosenleiste mit Schalter.

Nach dem Einschalten müssen sich die Lautsprecher dann erst wieder hochfahren und erneut mit dem Netzwerk verbinden, das braucht Zeit.

