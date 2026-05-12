WM 2026: Zwischen Vorfreude und Skepsis

Wenn Deutschland am 14. Juni um 19 Uhr gegen Curacao antritt, dürften viele Biergärten und Kneipen in NRW voll sein. Doch viele WM-Spiele beginnen deutlich später - manche sogar um drei oder vier Uhr morgens. Für die Gastronomie sind diese Partien schlicht unattraktiv. Thorsten Hellwig vom DEHOGA NRW sagt es klar:

„Spiele, die mitten in der Nacht beginnen - und da meine ich nicht zehn Uhr, sondern tatsächlich drei Uhr, vier Uhr - die werden für die Gastronomie relativ uninteressant sein."

﻿Das Fenster, das für Wirte wirklich zählt, liegt zwischen 19 und 22 Uhr. Alles danach ist wirtschaftlich kaum darstellbar.