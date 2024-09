WM-Plan geplatzt: Saison für Radstar van Aert beendet

Santander (dpa) - Nach dem schweren Sturz bei der 79. Vuelta a España ist die Saison für Radstar Wout van Aert vorbei. Wie sein niederländisches Visma-Team bekannt gab, wird der Allrounder in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten. Der 29-Jährige verpasst damit auch die vom 22. September an beginnende Weltmeisterschaft in Zürich.

Am Dienstag war der Belgier auf der 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt in einer Abfahrt auf nasser Fahrbahn gestürzt und hatte sich dabei am Knie verletzt. Van Aert zog sich zwar keine Knochenbrüche zu, aber eine «ernste» Knieverletzung. «Van Aert bleibt im Krankenhaus in Belgien, wo er intravenös Antibiotika erhält, um das Risiko einer Infektion zu minimieren», teilte sein Team mit.

Der Allrounder, der bei der diesjährigen Vuelta drei Etappen gewonnen hatte, erlebt eine Saison zum Vergessen. Beim Halbklassiker Quer durch Flandern im März stürzte der neunmalige Tour-de-France-Etappensieger schwer. Dadurch verpasste er so unter anderem den Giro d'Italia. Bei der 111. Frankreich-Rundfahrt blieb er ohne Etappensieg, fuhr zweimal auf Platz zwei.